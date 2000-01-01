Как пахнет роза, которую выращивают в теплице? Насколько красивы его нежные лепестки? Когда дарите любимым цветы - вы думаете, как они выросли?
Данную аналогию можно провести и с камнями ТАЙРУС. Наши камни выращиваются аналогичным образом - природные ингредиенты, взятые из окружающей среды, помещаются в специальный сосуд, в котором созданы все условия, как в недрах земной коры - высокая температура и давление. А со временем начинают расти кристаллы, абсолютно идентичные природным.
Не путайте выращенные в лаборатории камни ТАЙРУС с имитациями, которых сейчас слишком много на рынке: стекло, нано-ситал, циркониевый куб и многие другие. Они лишь имитируют внешние характеристики камня с разной степенью близости, но не являются 100% аналогами природного камня.