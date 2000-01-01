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info@tairusgemstone.ru
8 (800) 201-77-04
звонок бесплатный

info@tairusgemstone.ru

ТАЙРУС — крупнейший производитель выращенных
драгоценных камней в мире

В наших лабораториях мы выращиваем самые ценные ювелирные камни, которые по своим характеристикам
не уступают природным камням. Прикоснитесь к роскоши вместе с нами!
30 лет на рынке
Наша компания работает на мировом рынке с 1989 года
Собственное производство
Прямые продажи от производителя без посредников
Собственная огранка
Индивидуальная огранка любых форм и размеров под заказ клиента
Инновационные технологии
Мы выращиваем камни по уникальным технологиям, разработанным сотрудниками Новосибирского Академгородка
Международные стандарты качества
Современное производство, научная база, высококвалифицированный персонал, строгий контроль качества готовых драгоценных камней
Надежность и репутация
ТАЙРУС - постоянный участник международных ювелирных выставок. Наши драгоценные камни используются во многих ювелирных коллекциях мировых брендов

Продукция ТАЙРУС

Выращенный Замбийский изумруд
Выращенный Колумбийский изумруд
Выращенный Александрит
Выращенный Рубин
Выращенный Сапфир

Почему клиенты работают с нами

  • 100% натуральные камни
    Полностью идентичный аналог природного камня
  • Доступная роскошь
    В сравнении с природными стоимость ниже
  • Забота об окружающей среде
    Мы не причиняем вреда нашей планете
  • Пожизненная гарантия качества
    Сертификат производителя на каждый камень
  • Принимаем заказы 7 дней в неделю
    Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Доставка по всему миру
    Доставка "от двери до двери"
Больше нашей продукции
Купить драгоценные камни
В нашем магазине вы сможете приобрести:
замбийский и колумбийский изумруды,
а так же александрит, рубин и сапфир

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