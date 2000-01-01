На глаз невозможно отличить выращенный в лаборатории камень от природного. Наши драгоценные камни имеют те же свойства, что и природные камни; По своим физическим, химическим и оптическим характеристикам камни абсолютно одинаковы.



Кроме того, гидротермальный камень может быть как с включениями, так и без них, что делает его на 100% идентичным натуральному камню.



Сегодня один из самых распространенных и доступных методов тестирования камней - это метод фильтра Челси. При тестировании кристаллов изумруда ТАЙРУС фильтр Chelsea распознает кристалл, как идентичный природному колумбийскому изумруду.



Единственный способ отличить камни ТАЙРУС от натуральных камней - это провести дорогостоящий спектральный анализ в специализированной лаборатории.



С сертификатами наших камней вы можете ознакомиться в разделе «Сертификаты» на сайте. Мы представили экспертное заключение одной из крупнейших международных лабораторий IGI.